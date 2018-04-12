12:41 12 апреля 2018 0

Андрей утверждает, что родственники готовы его убить из-за квартиры Фото: Андрей Пиминов

Андрей Пиминов, сирота из Челябинска, утверждает, что двоюродная сестра отнимает у него деньги. Кроме того, она якобы повесила на него долг за коммунальные услуги в размере 500 тысяч рублей и угрожает покалечить его. В данный момент женщина выгнала Пиминова из дома. По словам пострадавшего, таким образом она хочет стать единственной хозяйкой их общей двухкомнатной квартиры.

В редакцию «URA.RU» обратился 18-летний челябинец Андрей Пиминов и рассказал о конфликте, который произошел у него с его двоюродной сестрой Анной. Пиминов унаследовал от бабушки двухкомнатную квартиру, в которую незадолго до смерти пенсионерка прописала его родственницу. Потому Андрею после того, как он выпустился из детского дома, пришлось жить с ней, ее мужем и ребенком.

По словам Андрея, сестра превратила его жизнь в ад. В туалет он мог ходить только по разрешению. Постоянно слышал упреки, иногда доходило до рукоприкладства. Периодически его выгоняли из дома и ему приходилось ночевать у друзей. Чтобы подработать, Андрей организовал волонтерское движение «Я мастер», которое помогает детским домам. Из-за работы приходилось поздно возвращаться домой, но после 23.00 его в квартиру уже не пускали. «Пока я жил в детском доме, накопился долг на квартиру за коммуналку, больше 500 тысяч рублей. Когда мне исполнилось 18 лет, я получил деньги, сестра знала об этом и потребовала 100 тысяч за проживание. Я думал, что она ими покроет часть долга, но они ушли непонятно куда», — продолжает свой рассказ Пиминов.

По словам Андрея, денег снимать квартиру у него не хватает, поэтому живет у знакомых. Трижды писал заявление в министерство социальных отношений с просьбой предоставить жилье, но помощи не получил. «Как только сестра узнала, что я ищу помощи у журналистов, предупредила, что ее муж сломает мне нос!» — говорит Андрей Пиминов. В конце концов, он написал заявление в полицию, где сейчас проводится проверка. Получить комментарий у двоюродной сестры Андрея, Анны, не удалось — она сбрасывала звонки корреспондента «URA.RU».

Редакция обратилась за комментарием в министерство социальных отношений, откуда нас перенаправили в челябинский комитет социальной политики. Там «URA.RU» пояснили, что Пиминов включен в список людей, которые должны быть обеспечены жилье в связи с тем, что «общая площадь жилого помещения, приходящееся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы жилого помещения, установленной по Челябинску». Кроме того, Пиминов может обратиться за консультацией в муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр постинтернатной адаптации города Челябинска».