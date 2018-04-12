23:33 12 апреля 2018 0

Экс-губернатор занял пост председателя регионального Заксобрания вместо ушедшего в отставку Алексея Синицына Фото: Данил Айкин © URA.RU

В «Единой России» раскритиковали секретаря Кемеровского регионального отделения за желание провести праймериз на предстоящих выборах в Заксобрание по третьей закрытой модели, когда за кандидатов от партии могут голосовать только зарегистрированные выборщики от общественных организаций. На заседании президиума генсовета партии лидер местных единороссов Алексей Синицын сказал, что трагедия — пожар в ТЦ «Зимняя вишня», может повлиять на общественное мнение Кемеровский области в ходе открытых праймериз.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак выступил резко против такой инициативы. Он сказал, что региональные отделения «Единой России» должны придерживаться открытой модели предварительного голосования и не искать политической аргументации, с тем чтобы отклониться от нее.

«Трагедия вам почему-то не помешала провести такие реорганизационные перемены, которые прогремели на всю страну, — заявил Турчак.

— Впредь мы подобные просьбы, наверное, даже не будем выносить на президиум, а сразу отправлять отрицательные ответы».

Как позже сообщил агентству источник в «Единой России», первая открытая модель праймериз (предполагает, что за кандидатов от партии могут голосовать все граждане России) позволит избежать составление списков кандидатов под сукном. Соотственно и нынешнему спикеру Аману Тулееву придется пройти через праймериз и дебаты, если он примет решение избраться в парламент и сохранить пост спикера.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов называет региональное отделение «Единой России» в Кемерово «подкаблучным»: «Региональное отделение которое без согласования с федеральным центром меняет спикера Заксобрания и назначает на его место немощного патриарха — никому не нужно. Надо проверить дееспособность организации, реальные группы влияния, провести первые в этом веке честные и прозрачные выборы на Кузбасе. А начать все надо с честных партийных праймериз. Ну и с полной смены депутатского корпуса».

Глава АПЭК Дмитрий Орлов говорит, что федеральное руководство ЕР очень жестко настаивает сегодня на проведении праймериз по максимально открытой, первой модели, с участием граждан: «И я думаю, что в абсолютном большинстве регионах это будет соблюдаться. В некоторых регионах есть логистические и иные ограничений, которые этому препятствуют, но количество таких регионов будет относительно небольшим».

Напомним, после пожара в «Зимней вишне» губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора, но позже был выбран спикером Заксобрания, прежний председатель местного Парламента Алексей Синицын, добровольно ушел в отставку.