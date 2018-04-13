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Главные новости Челябинской области
13:13  13 апреля 2018 0

Организаторы Питерского форума и всех главных госконгрессов России дали оценку возможности проведения ШОС и БРИКС в Челябинске

Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, экскаватор, набережная реки миасс
Рабочая группа фонда побывала на строительных площадкахФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
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Представители фонда «Росконгресс» посетили Челябинск в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Рабочая группа посетила строительные площадки проектов, в том числе общественно-делового центра и конгресс-холла «Таганай — 2020», сообщается на сайте губернатора региона.

«Мы побывали на объектах строительства к саммитам в Челябинске и увидели, что процесс идет. Могу по своему опыту сказать: у города есть все возможности подготовиться и достроить объекты в срок», — отметил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и добавил, что времени для выполнения поставленных задач достаточно.

Также на рабочем совещании представители регионального правительства, фонда «Росконгресс» и бизнеса обсудили соответствие предъявленным требованиям планировок возводимых объектов. Среди них — общественно-деловой центр, который планируется построить на набережной реки Миасс, а также конгресс-холл «Таганай — 2020», возводимый на улице Труда. «Ключевая задача сейчас — скоординировать наши действия и совместную работу по подготовке к саммитам», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Президент РФ назначил фонд «Россконгресс», организатора Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и всех главных госконгрессов России, главным распорядителем федеральных бюджетных средств, которые получит Челябинск для проведения саммитов. Ранее «URA.RU» сообщало, что соглашение с фондом будет подписано в мае, на Петербургском международном экономическом форуме.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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