Рогозин согласен на любую должность в новом правительстве

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о готовности занять любую должность в новом правительстве. Планов уходить из кабмина у него нет.
«Любая должность, которая соответствует моим профессиональным навыкам и даст возможность централизовать наших главных конструкторов, — безусловно, эта должность будет востребована», — сказал он в интервью «РБК». Вице-премьер отметил, что говорит не только о себе, но и «о всем том классе людей, которые служат своему отчеству и служат своему президенту». По словам Рогозина, он не планирует уходить из правительства.
Как ранее сообщало «URA.RU», Госдума собирается утвердить кандидатуру нового главы правительства в начале мая, после инаугурации президента. Считается, что быстрое утверждение нового премьер-министра позволит быстрее сформировать новый состав кабмина.