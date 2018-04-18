Воспитательница московского детсада напоила детей растворителем

17:45 18 апреля 2018 0

СК инициировал проверку сотрудников и воспитанников учреждения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Воспитанники одного из детских садов Москвы отравились бензиновым растворителем. По предварительной информации, детей дошкольного учреждения после занятия физкультурой напоила воспитательница. Следователи инициировали проверку детского сада, его сотрудников и воспитанников.

В детском саду при школе № 630 в Москве четверо детей отравились бензиновым растворителем «Уайт Спирит». После физических упражнений дети попросили воды. Воспитательница дала детям попить из бутылки, которая стояла в зоне питания на столе. Сразу после этого четверым воспитанникам в возрасте 4—5 лет стало плохо, они были доставлены в детскую клиническую больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает агентство Nation News.

Следователям удалось предварительно установить, что несколькими днями ранее, в день проведения субботника, другая воспитательница в бутылке из-под воды развела растворитель «Уайт-спирит» для удаления пятен на своей одежде. После этого оставила ее в зоне детского питания, а коллег о содержимом бутылки не предупредила.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются все сотрудники дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК Москвы.