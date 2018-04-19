«Бинбанк» банкротит старейший на Урале ювелирный завод семьи бывшего депутата Госдумы

15:27 19 апреля 2018 0

Без мандата депутата Госдумы финансовая империя Язева начала трещать по швам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Арбитражный суд Свердловской области поступили сразу три иска к активам бывшего депутата Госдумы, создателя группы компаний «Ява» Валерия Язева. Сумма долга пока не разглашается.

«Действительно, зарегистрированы иски „Бинбанка“, но они пока не приняты к производству, поэтому подробности сообщить пока не могу», — сказала «URA.RU» Алена Грачева, пресс-секретарь Свердловского арбитражного суда.

Два иска от «Бинбанка» поданы к ОАО «Ювелиры Урала», которое возглавляет дочь экс-депутата Светлана Язева. «Контур. Фокус» сообщает, что акционерами предприятия выступает семья Язевых. По данным на 31 марта 2018 года, Валерию Афонасьевичу Язеву принадлежит 38,05%, а некоей Валерии Олеговне Язевой — 71,95% акций общества.

Завод «Ювелиры Урала» был создан в 1896 году. На сегодняшний день это крупнейшее в России предприятие ювелирной промышленности, производящее изделия из золота 750-й и 585-й проб и серебра 925-й пробы со вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, выращенных изумрудов.

Кроме этого, «Бинбанк» подал иск к еще одной структуре «Явы» — ООО «Атоммашкомплекс УЭХК». Ранее «URA.RU» сообщало, что иск на 170 млн рублей подал Сбербанк к дочери экс-депутата Светлане Язевой, которая, кстати, является генеральным директором «Ювелиров Урала». Ни в «Бинбанке», ни на заводе «Ювелиры Урала» комментарии получить не удалось.