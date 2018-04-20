15:16 20 апреля 2018 0

Книга о Чернецком стоит 650 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржцам расскажут, как они получили нынешнюю власть и современный город. В пятницу, 20 апреля, в Музее истории Екатеринбурга состоится презентация биографии экс-мэра Екатеринбурга «Аркадий Чернецкий: совершеннолетие власти». Пока 280-страничное издание тиражом 1,5 тысячи экземпляров можно найти только в книжном киоске мэрии за 650 рублей (для сравнения: сочинение мэра Евгения Ройзмана в «Доме книги» стоит 498), но позже оно появится в других книжных магазинах города.

Труд Игоря Выдрина — авторский, а потому имеет право быть спорным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Читавшие книгу признаются, что в первую очередь их «зацепили фотографии». В частности, на них можно увидеть не только молодого Аркадия Чернецкого или первого замполпреда президента РФ в УрФО Сергея Собянина, но и неизменных членов команды мэрии, а также коллег-политиков. В книге есть фотографии молодого мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, такого же, еще совсем не седого, главы администрации губернатора Владимира Тунгусова, почти юного заместителя главы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина, его коллеги Михаила Матвеева, начальника управления культуры Татьяны Ярошевской, директора цирка Анатолия Марчевского, директора «Студии 41» Владимира Злоказова и многих других.

При этом написана книга непростым, витиеватым языком и настолько изобилует комплиментарными формулировками в адрес бывшего градоначальника, что продраться сквозь этот «сахар» порой очень непросто. Качество текста вполне передает маленький пример: «И все же назвать происходящее в Екатеринбурге войной „центральной“ и „уралмашевской“ преступных группировок в 1992 году после убийства Терняка и Вагина… Вот такой Екатеринбург достался Чернецкому! Он начал осваивать работу мэра в самый пик безжалостных реформ, когда начались либерализация цен и приватизация имущества, вступили в силу незнакомые прежде отношения собственности, произошло чудовищное падение уровня жизни людей. Невзгоды ломились в „ворота“ города в таком количестве и с такой силой, что, казалось, Екатеринбург едва ли удержится. Страшное время, устроенное россиянам безответственными политиками».

Цветных фото в книге чуть меньше, чем черно-белых. В цвете Чернецкого помнят куда лучше Фото: Анна Майорова © URA.RU

В книге мелькает сравнение экс-мэра Екатеринбурга с градоначальником Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, который в брошюрах для приезжих писал: «Избегайте смотреть людям прямо в глаза». В блоке, посвященном формированию команды, подробно рассказано о замглаве администрации Михаиле Матвееве и его бывшем коллеге, отвечавшем за потребительский рынок Викторе Контееве, сегодня отбывающем срок в тюрьме. Есть и детали о школьной и студенческой жизни экс-мэра Екатеринбурга — чтобы не портить вам впечатление о книге, скажем только, что блестящим учеником Аркадий Чернецкий никогда не был.

«Книга — портрет Аркадия Михайловича на фоне эпохи. Формирование его как личности. Много неизвестных доселе эпизодов из его студенчества и детства. Информация, которую не найдешь в привычной, даже расширенной биографии, много личного. Например, театральная деятельность Чернецкого или Чернецкий — профессиональный спортсмен. Из книги станет понятно, что наделенный большими властными полномочиями производственник очень не случайно возглавил город. Глубоко дана его деятельность по восстановлению города, крайне захудалого в период „Перестройки“. Показано превращение города образца 90-х в то, чего Екатеринбург достиг к 2010 году. Кроме того, в книге дается характеристика всей команды, общий взгляд на нее, а также характеристики отдельных личностей», — рассказал Выдрин, уточнив, что в подготовке издания пользовался личными наблюдениями, собственным знанием внутренней «кухни», беседовал с источниками и «изучал газетные и иные архивы».

Учебник по антикризисному муниципальному менеджменту или дифирамб бывшему градоначальнику? Фото: Анна Майорова © URA.RU

В создании книги участвовал и неизменный помощник, а до этого пресс-секретарь Аркадия Чернецкого — Константин Пудов, предоставивший автору, помимо воспоминаний, богатый фотоматериал. «Это много интересных фотографий времен Химмаша, начала 90-х, когда только зарождалась нынешняя городская власть. Текст — авторское видение профессора Игоря Выдрина. С Аркадием Михайловичем они спорили, и потому нельзя сказать, что это автобиография, какие-то темы там можно назвать даже дискуссионными. Но Аркадий Михайлович трепетно отнесся к творчеству автора и лишь вносил отдельные мягкие коррективы. Книга вполне может стать учебником, ведь это концептуальный материал об опыте выживания в кризис, опыте превращения города, благодаря деятельной команде менеджера Чернецкого, в один из крупнейших экономических, финансовых, образовательных центров страны», — считает Пудов.