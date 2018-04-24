{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
23:02  24 апреля 2018 0

Пермские родители столкнулись с острой нехваткой мест в детсадах. Все будет только хуже

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, детский сад, стол, лего, игра, дети
Очереди в детские сады Перми составили годыФото: Илья Московец © URA.RU

В пермские детские сады на сегодняшний день смогли попасть только 66% детей. Остальные, в основном речь идет о детях в возрасте до 3 лет, вынуждены сидеть дома с родственниками или нянями. Это следует из документа, который сегодня пермские депутаты приняли в первом чтении. Тем временем чиновники прогнозируют, что к 2022 году городу потребуется еще 41 тысяча мест.

В Перми работают 136 муниципальных и 39 частных детских сада, все они переполнены. Их посещает 62,7 тысяч воспитанников, хотя сами здания рассчитаны только 58,3 тысячи дошколят. Очередей в старшую дошкольную группу в Перми официально нет, однако часть родителей получает путевки только на 4 часа, а не на все день. Если рассматривать всех детей, и ясельную и старшую группу, то выходит, что администрация обеспечивает местами только 66% дошколят. И так будет как минимум до 2020 года, говорится в постановлении № 877 администрации Перми.

Департамент образования с учетом выданных разрешений на строительство жилых домов посчитал, что к 2020 году детей станет еще больше. А это значит, что городу дополнительно потребуется 41 тысяча мест. Это 118 детсадов, если 350 мест брать за среднее значение.

Также городские власти сделали отдельный расчет потребности в местах только для старшей группы, речь идет о детях старше трех лет. Если строить садики только для них, то потребуется не 41 тысяча мест, а всего 10 тысяч, говорится в концепции комплексного развития социальной инфраструктуры на 2018—2022 годы, которую депутаты приняли сегодня в первом чтении и рассмотрят во втором в сентябре.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров