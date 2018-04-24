23:02 24 апреля 2018 0

Очереди в детские сады Перми составили годы Фото: Илья Московец © URA.RU

В пермские детские сады на сегодняшний день смогли попасть только 66% детей. Остальные, в основном речь идет о детях в возрасте до 3 лет, вынуждены сидеть дома с родственниками или нянями. Это следует из документа, который сегодня пермские депутаты приняли в первом чтении. Тем временем чиновники прогнозируют, что к 2022 году городу потребуется еще 41 тысяча мест.

В Перми работают 136 муниципальных и 39 частных детских сада, все они переполнены. Их посещает 62,7 тысяч воспитанников, хотя сами здания рассчитаны только 58,3 тысячи дошколят. Очередей в старшую дошкольную группу в Перми официально нет, однако часть родителей получает путевки только на 4 часа, а не на все день. Если рассматривать всех детей, и ясельную и старшую группу, то выходит, что администрация обеспечивает местами только 66% дошколят. И так будет как минимум до 2020 года, говорится в постановлении № 877 администрации Перми.

Департамент образования с учетом выданных разрешений на строительство жилых домов посчитал, что к 2020 году детей станет еще больше. А это значит, что городу дополнительно потребуется 41 тысяча мест. Это 118 детсадов, если 350 мест брать за среднее значение.

Также городские власти сделали отдельный расчет потребности в местах только для старшей группы, речь идет о детях старше трех лет. Если строить садики только для них, то потребуется не 41 тысяча мест, а всего 10 тысяч, говорится в концепции комплексного развития социальной инфраструктуры на 2018—2022 годы, которую депутаты приняли сегодня в первом чтении и рассмотрят во втором в сентябре.