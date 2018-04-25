06:49 25 апреля 2018 0

Почти треть курящих россиян отказалась от пагубной привычки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По итогам прошлого года доля взрослых курильщиков в России уменьшилась на 29%. Примечательно, что снижение произошло за счет лиц мужского пола.

При этом число женщин, угодивших в никотиновую ловушку, меньше не стало. В прошлом году среди мужчин курили 45%, а среди лиц женского пола — 15%. Как считают эксперты, женщинам сложнее отказаться от пагубной привычки. Тонкие сигареты с ароматом оказались более крепким крючком, на котором их держат производители табачной продукции.

По словам сотрудника Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктора Зыкова, начиная с 90-х годов маркетинг табачных компаний старался ориентироваться больше на представительниц прекрасного пола. «Привлекательная упаковка, тонкие сигареты, ассоциирующиеся у женщин со стройностью и сексуальностью, разнообразные вкусовые и ароматические добавки, забивающие горький вкус табачного листа, — всё это направлено на то, чтобы держать человека на крючке», — рассказал «Известиям» Зыков.

Помимо этого, эксперты подчеркнули, что снижение числа курильщиков тесно связано с реализацией антитабачного закона, который был принят в 2013 году. Он ввел запрет на курение в общественных местах, стимулирование продаж табака, а также рекламу.



Ранее стало известно, что в российских аэропортах вновь могут открыться зоны для курения. Соответствующий законопроект поддержан Госдумой. В Минздраве идею назвали неконституционной, отметив, что законопроект усложнит жизнь пассажиров, не страдающих вредными привычками.