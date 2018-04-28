В Екатеринбурге арестован Денис Ершов — близкий знакомый начальника полиции Сысерти Евгения Узянова. Об этом «URА.RU» сообщили в Ленинском суде Екатеринбурга. Решение вынес судья Владимир Ушаков.
«По решению суда вынесена мера пресечения — содержание под стражей, — рассказал агентству помощник председателя Ленинского суда Екатеринбурга. — Срок ареста — до 26 июня».
Как ранее рассказывало «URA.RU», предприниматель из Сысерти Любовь Подоксенова, написавшая заявление о взятках, именно через Ершова передавала взятки для Узянова за покровительство ее бизнеса по обслуживанию мигрантов. Примерно через год после начала работы организации «расценки» резко выросли, и Подоксенова отказалась платить мзду, после чего ее бизнес попал под прессинг со стороны полиции.
Аресту Ершова предшествовали обыски у него дома, а также в коттедже и в служебных кабинетах Узянова и двух его заместителей — в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 290 (взятка) и 291 прим.1 (посредничество при взятке).
Причем вчера была уже «вторая волна» обысков (первые обыски прошли в конце февраля). За это время деятельность Узянова проверяли разные ведомства ФСБ, прокуратура, УСБ полиции, СК.
Накануне редакции стали известные результаты проверки по линии — статья о том, что «накопало» надзорное ведомство на начальника полиции «уральской Рублевки», была опубликована на «URA.RU». По данным агентства, в отношении Узянова началась служебная проверка.