Ученые выявили более 40 факторов, вызывающих депрессию

05:27 29 апреля 2018 0

От депрессии страдает 14% населения планеты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Международный коллектив ученых из западных стран выявил свыше 40 генетических вариантов, увеличивающих риск развития тяжелой формы депрессии. При исследовании ген почти 500 тысяч человек специалисты пришли к выводу, что все люди имеют генетические факторы риска психического заболевания.



Медики пронаблюдали свыше 135 тысяч случаев депрессивных расстройств, после чего сравнили их с данными «здоровой» группы пациентов, в которую входило 344 тысячи человек. Анализ показал 44 генетических варианта со статистически значимым воздействием на развитие у людей тяжелых форм депрессии. 14 из них уже были связаны с расстройством, но остальные 30 не были известны как источники возникновения заболевания.



«Мы показываем, что у всех нас есть генетические варианты развития депрессии, но те, у кого повышенная нагрузка, более восприимчивы к ней. Мы знаем, что многие жизненные переживания также способствуют риску депрессии, но выявление генетических факторов открывает новые двери для исследования биологических факторов», — цитирует соавтора исследования Наоми Врэй «Комсомольская правда».