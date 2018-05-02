Акции «Роснефти» подорожали на фоне новостей об обратном выкупе

Акции компании впервые с прошлого февраля преодолели отметку в 400 рублей
Акции «Роснефти» во время торгов на Московской бирже в среду, 2 мая, подскочили на 6,5% до 408,05 рублей за бумагу. Это произошло на фоне сообщений о запуске программы обратного выкупа своих акций на общую сумму 2 млрд долларов США в 2018—2020 годах.
Накануне компания заявила о том, что программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе, передает RNS. Финансирование будет осуществляться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
В результате совокупную долговую нагрузку предполагается сократить не менее, чем на 500 млрд рублей. По мнению аналитиков, все это может надолго закрепить акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка.