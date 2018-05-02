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02 мая 2018
17:08  02 мая 2018 2

Акции «Роснефти» подорожали на фоне новостей об обратном выкупе

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, кондинское месторождение, эргинский кластер, нефть
Акции компании впервые с прошлого февраля преодолели отметку в 400 рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Акции «Роснефти» во время торгов на Московской бирже в среду, 2 мая, подскочили на 6,5% до 408,05 рублей за бумагу. Это произошло на фоне сообщений о запуске программы обратного выкупа своих акций на общую сумму 2 млрд долларов США в 2018—2020 годах.

Накануне компания заявила о том, что программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе, передает RNS. Финансирование будет осуществляться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

В результате совокупную долговую нагрузку предполагается сократить не менее, чем на 500 млрд рублей. По мнению аналитиков, все это может надолго закрепить акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка.

Виктор Жуков
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