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Главные новости Свердловской области
11:22  03 мая 2018 0

В Свердловской области насчитали среднюю зарплату в 34 тысячи рублей

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Росстат подсчитал среднюю зарплату свердловчанФото: Анна Майорова © URA.RU

Средняя зарплата жителей Свердловской области в январе—феврале текущего года составила 34140 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, она выросла на 10,4%, говорится в данных Росстата.

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При этом, как подчеркивает управление Росстата по Свердловской и Курганской областям, реальный рост зарплаты свердловчан, скорректированный на индекс потребительских цен, достиг 8,4%. Управление также отмечает, что прожиточный минимум для трудоспособного гражданина на Среднем Урале за четвертый квартал минувшего года составил 10708 рублей.

По данным управления, рост цен на продовольствие в Свердловской области с начала 2018 года составил 1,3%, в том числе на алкоголь — 0,6%. Одновременно на 0,6% повысились цены на непродовольственные товары. Например, цены на дизельное топливо в среднем поднялись на 0,5%, а на бензин — на 0,3%. Вместе с тем, газовое моторное топливо подешевело на 0,3%.

Что касается недвижимости, то, по сведениям ведомства, в январе — марте нынешнего года в регионе построили 4002 квартиры, тогда как в 2017-м в эти же месяцы — 2706 квартир.

Наконец, по информации управления, за первые три месяца 2018-го на Среднем Урале родились 12108 человек. Умерли — 15230.

Виктор Жуков
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