«Россияне даже боятся хотеть больше, чем 25 тысяч рублей в месяц»

13:12 08 апреля 2018 0

Россияне рассказали, какие деньги хотят получать для «нормальной жизни» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне привыкли к перманентной бедности. Именно этим можно объяснить их скромные запросы: люди не надеются, что жизнь в ближайшее время принципиально поменяется в лучшую сторону. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, большая часть населения опасается ухудшения материального положения.

Многие россияне большую часть того, что зарабатывают, тратят на еду Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Исследовательский холдинг «Ромир» обнародовал результаты проведенного исследования: в среднем российской семье из трех человек нужно получать 75,9 тысяч рублей дохода, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни. 21% россиян ответил, что семейный бюджет должен составлять от 20 до 45 тысяч рублей в месяц, чтобы им хватало на жизнь. 66% участников исследования считают, что им необходимо от 45 до 120 тысяч рублей. 13% респондентов признались, что жизнь семьи из трех человек не может считаться «нормальной», если ее бюджет составляет менее 120 тысяч руб.

Как пояснил «URA.RU» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, «скромность запросов говорит о падении реальных доходов и неверии в возможность резкого роста». «Люди реально оценивают ситуацию в своих регионах. Новых высокооплачиваемых рабочих мест на всех не хватит даже в условиях экономического роста, которого по факту нет», — пояснил собеседник агентства.

Инфографика: Дмитрий Циулин

75 тысяч для российской семьи — предел мечтаний Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что «эти цифры говорят о привычке к бедности, которая сложилась в России». «Люди действительно привыкли к бедности и низкому уровню жизни. Корнями эта привычка уходит в весьма далекие времена. И в советское время люди богато не жили, а потом пришли 80-90-е. Поэтому, когда стало немного легче в „нулевые“, россияне сочли это значительным улучшением и теперь боятся как бы все не вернулось обратно во времена нищеты. Шок 90-х годов заметно снизил планку потребностей. Люди просто не решаются хотеть чего-то больше, чем названные ими весьма скромные суммы», — сказал Миронов.

Экономист Сергей Хестанов также указал на то, что относительно небольшая величина «желаемого» имеет очень простую природу — реальные располагаемые доходы падают уже четыре года подряд, и люди явно ждут худшего. «В этих условиях психология ожиданий потребителя меняется. Когда ты длительное время получаешь 15 тысяч и еле сводишь концы с концами, то сумма в 25 тысяч кажется значительной. Но если люди начнут получать 25 тысяч, их потребности вырастут», — заверил собеседник «URA.RU».

Некоторые россияне сегодня едва сводят концы с концами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, по словам аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, как правило, «стоимость» жизни в целом тесно взаимосвязана с уровнем доходов населения. «В противном случае у большинства домохозяйств не было бы возможности оплачивать тарифы госмонополий, приобретать продукты питания и товары длительного пользования. Устанавливающее тарифы государство столкнулось бы с социальной напряженностью, а продающие вразрез с уровнем потребительского спроса товары и услуги компании неизбежно обанкротились бы», — пояснил собеседник «URA.RU».

Таким образом, по мнению Нигматуллина, опросы лишь отражают в себе реальный, возможно немного завышенный, уровень расходов домохозяйств. «Цифра — 75,9 тысяч рублей примерно соответствует средней номинальной зарплате по РФ двух работающих членов семьи в сумме 69,2 тысяч рублей (это уже после вычета НДФЛ). Помимо прочего, вероятно отличие связано и с тем, что в показателе средней зарплаты не учитывается дополнительный доход и часть зарплаты в «конверте», — отметил эксперт.

В октябре прошлого года опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ), показал, что для счастья среднему россиянину достаточно заработной платы в 50 тысяч рублей в месяц. При этом, чтобы считаться богатым, россиянину, по мнению участников опроса ФОМ, необходимо получать в месяц в среднем 100 тысяч рублей.