В Кургане назвали условия для участия в главном мероприятии Дня Победы

В Кургане организаторы проекта «Бессмертный полк» обнародовали условия участия в самом масштабном мероприятии Дня Победы в этом году. Как уточнил «URA.RU» руководитель проекта в регионе Ярослав Фомин, курганцы должны выполнить несколько требований.
От участников требуется прийти к месту построения у филармонии заблаговременно, до 9 часов, в трезвом состоянии. С собой принести транспарант с фотографией своего ветерана. Встать в колонну с номером, указанным на обратной стороне транспаранта, или на свободные места, предварительно спросив разрешение у ответственного колонны. Внимательно слушать и выполнять указания команды волонтеров, офицеров и командующего шествием.
Выходить из колонны, курить, употреблять напитки, активно двигаться, громко разговаривать и размахивать транспарантом во время шествия запрещено. Организаторы просят участников оценить свою физическую возможность: от начала построения у филармонии до завершения шествия пройдет 2-2,5 часа. Все это время необходимо будет провести на ногах и пройти около 2,5 км. Если ребенок не сможет держаться весь маршрут шествия, лучше не брать его. Торжественное шествие пройдет с 9:40 до 10:40 часов по улице Ленина и Гоголя, через Центральную площадь до ЦПКиО, где по окончании акции начнется праздничная программа.
Как ранее сообщало «URA.RU», в этом году денег гранта главы Кургана хватило на изготовление 1143 портретов ветеранов, что вызвало недовольство горожан, не успевших обратиться за бесплатным транспарантом. В целом в шествии ожидается участие 12-15 тысяч человек.