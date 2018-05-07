Российская эстрадная певица Алла Пугачева напугала своих подписчиков в Instagram. Примадонна разместила в соцсети новый пост, посвященный супругу Максиму Галкину, однако внимание многих пользователей было приковано к внешнему виду исполнительницы.
Многих поразили морщины на лице 69-летней народной артистки СССР. «Сдает примадонна наша», «Бабулька», «Года не спрячешь. Бабушка старенькая», «Алла Борисовна, миленькая, не фотографируйтесь близко, пожалуйста. Оставайтесь для нас КОРОЛЕВОЙ. Не надо показывать свой возраст. Вам будет вечно 20, 30,40», — прокомментировали одни. «Сами—то, наверное, селфи делаете — телефон подальше от лица держите, а у А.Б. каждую морщинку пересчитываете. Так у каждого, если близко снять, они будут», — принялись защищать ее другие, передают «Дни.ру».
В публикации Пугачева написала, что очень рада скорому приезду мужа. Как пишет «Утро.ру», юморист должен вернуться из Чехии с очередных гастролей. Многие подписчики порадовались за звездную пару и пожелали им счастья. «Какая ты счастливая, Аллочка! Пусть все завистники лопнут! И пусть настоящим женщинам так повезет, как тебе! Счастья, радости и любви!», — отозвались они.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Алла Пугачева обиделась на бывшего мужа Филиппа Киркорова. Она пожалела, что ей не удалось сняться в новом клипе короля отечественной эстрады наряду с другими звездами.