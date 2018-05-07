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Главные новости Пермского края
09:30  07 мая 2018 0

В Перми стая собак набросилась на женщину с грудным ребенком

Встреча с матерью Басаргина. Екатеринбург, собаки, парк маяковского, бездомные животные, бродячие собаки, стая собак
Женщине повезло, что собаки испугались и убежалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Закамска Пермского края Наталья написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он разобрался с бродячими собаками. Обратиться к главе государства женщину заставило, по ее словам, бездействие чиновников в вопросе регуляции числа бездомных животных.

Местная жительница рассказала порталу «Pro Город», что сама недавно пострадала от стаи псов. 5 мая она вместе с грудным ребенком шла из магазина, когда увидела через дорогу от себя бродячих собак. «Вдруг одна из них побежала в мою сторону. Я, не обращая внимания, шла дальше. В какой-то момент вокруг меня уже было семь собак. Они начали лаять и пытались укусить за руки. Я прижала ребенка ближе к себе и начала набирать темп. Вокруг ни души. На помощь звать было бесполезно», — вспомнила Наталья.

Женщина закричала и пнула одного пса, после чего стая убежала. Жительница Закамска, придя домой, обнаружила на ноге укус и кровь из раны.Наталья обратилась в больницу, где ей поставили укол против столбняка. «Сейчас страшно ходить по улицам. Я написала письмо президенту, потому что наши чиновники не реагируют на обращения», — пожаловалась она.

Подобная проблема с бродячими собаками встречается не только в Прикамье. Так, в прошлом месяце на Ямале пес набросился на школьницу прямо во дворе учебного заведения, сообщало «URA.RU». В Тюменской области жители также обеспокоены нападениями целых стай собак на детей.

Ксения Томашова
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