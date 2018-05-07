{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
19:03  07 мая 2018 0

Соцсети нашли номера роскошного лимузина Путина на ржавой «Волге». ФОТО

Происхождение номерных знаков раскрытоФОТО: Дмитрий Блинников, Twitter

Номерные знаки нового отечественного президентского лимузина из проекта «Кортеж» были сняты со старой «Волги». Снимок ржавого авто обнаружили пользователи Twitter.

Фото 4-х летней давности было размещено на сайте автономеров в категории «брошенные автомобили». На снимке виден ржавый седан ГАЗ-3110, под задним стеклом машины расположен ее регистрационный знак — В776УС77. Тот же номер виден на новом лимузине Владимира Путина, приехавшего на инаугурацию 7 мая. Отечественный Aurus из проекта «Кортеж» проследовал по территории Кремля от первого корпуса до Большого Кремлевского дворца. Интернет-пользователи заметили, что номера на авто 77-го региона, они давно закончились.

После утилизации старой «Волги» ГИБДД могла выдать освободившийся госномер Федеральной службе охраны РФ, которой мог по каким-либо причинам понадобиться номер с 77-м регионом, пояснил «Газете.ру» координатора сайта о госномерах о001оо.ru Дмитрий Галинович.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров