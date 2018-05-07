Номерные знаки нового отечественного президентского лимузина из проекта «Кортеж» были сняты со старой «Волги». Снимок ржавого авто обнаружили пользователи Twitter.
Фото 4-х летней давности было размещено на сайте автономеров в категории «брошенные автомобили». На снимке виден ржавый седан ГАЗ-3110, под задним стеклом машины расположен ее регистрационный знак — В776УС77. Тот же номер виден на новом лимузине Владимира Путина, приехавшего на инаугурацию 7 мая. Отечественный Aurus из проекта «Кортеж» проследовал по территории Кремля от первого корпуса до Большого Кремлевского дворца. Интернет-пользователи заметили, что номера на авто 77-го региона, они давно закончились.
После утилизации старой «Волги» ГИБДД могла выдать освободившийся госномер Федеральной службе охраны РФ, которой мог по каким-либо причинам понадобиться номер с 77-м регионом, пояснил «Газете.ру» координатора сайта о госномерах о001оо.ru Дмитрий Галинович.