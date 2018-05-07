20:17 07 мая 2018 0

Ремонт на ж/д станции в Химках удивил пассажиров ФОТО: паблик «Типичные Химки», «ВКонтакте».

На железнодорожной станции в подмосковных Химках строители провели ремонт платформы. Полоску незастывшего бетона пассажиры превратили в арт-объект.

На свежем цементе появилась «аллея славы». Как в Голливуде, люди оставляли отпечатки, но не ладоней, а ступней, пишет сайт «Подмосковье сегодня». В РЖД заявили, что сотни пассажирских следов появились по вине подрядчика и просуществуют на платформе недолго.

«На месте платформы планировалась установка тактильной плитки, которая позволяет определить опасную зону при приближении к железнодорожным путям. В связи с нарушением технологии при подготовке бетонной смеси подрядной организацией РЖД бетон застыл не к утру, а к обеду. В ближайшие дни данные недостатки будут устранены и плитка будет уложена», — пообещали местные власти изданию.

ФОТО: паблик «Типичные Химки», «ВКонтакте».