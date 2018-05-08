19:28 08 мая 2018 0

Автор идеи о проведении референдума — Дмитрий Головин Фото: Анна Майорова © URA.RU

15 или 16 мая состоится собрание инициативной группы по подготовке общеобластного референдума о возвращении общенародных выборов главы Екатеринбурга.

Как сообщил «URA.RU» автор идеи о проведении плебисцита — депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин, в нее войдет 20 известных свердловчан. Значительную часть из них составят депутаты дум различных муниципалитетов, где в 2016—2018 годах открытые выборы глав также были заменены выборами по так называемой «советский» схеме. Последняя подразумевает избрание мэров на заседании городских дум из числа одобренных специальной комиссией кандидатов.

Слабая работа с муниципальными депутатами не позволила Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сторонники идеи добавляют, что создание такой межмуниципальной группы может дать старт подготовке к следующим выборам губернатора, которые должны состояться в 2022 году. «В 2017 году Евгений Ройзман не смог принять участие в губернаторской кампании, так как не набрал необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Нужно делать выводы из таких ошибок и собирать вокруг себя сторонников уже сейчас. Четыре года пролетят быстро. Если задаться целью, то за это время можно переманить всех муниципалов на свою сторону», — рассуждает один из представителей окружения Евгения Ройзмана.

Документы о регистрации инициативной группы по проведению референдума будут переданы в облизбирком. На последующем заседании комиссия проверит их на полноту и соответствие законодательству. Затем депутаты Заксобрания утвердят формулировку вопроса, на который будет предложено ответить избирателям.

После этого представители оргкомитета приступят к сбору необходимых для назначения референдума 68 тысяч подписей избирателей. Предполагается, что сбор подписей станет частью кампании сторонников Ройзмана по выборам в новый состав Екатеринбургской гордумы. Заполненные подписные листы должны поступить в облизбирком, где пройдет их частичная проверка. Если проверка пройдет успешно, завершающим шагом станет назначение Заксобранием даты референдума.

Представитель облизбиркома отметил, что ранее безуспешные попытки организовать общеобластной референдум предпринимали только представители Свердловского обкома КПРФ. Трижды они собирали подписи избирателей для его назначения и каждый раз облизбирком браковал значительную часть сданных ими подписных листов.