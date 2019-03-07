Экс-заместителя главы Спецстроя, которого пытали похитители, отправили в колонию

Суд над Александром Загорулько прошел в особом порядке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший первый заместитель директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), экс-генерал Александр Загорулько признан виновным в мошенничестве и получении взятки. Щербинский суд Москвы признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

Кроме того, осужденному назначен солидный денежный штраф. «Загорулько осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 10 млн рублей», — приводит ТАСС слова представителя суда. Осужденный ранее сам пострадал от преступников — экс-генерала похитили и пытали, чтобы выяснить, куда он спрятал украденные деньги.

Заседание суда проходило в особом порядке — Загорулько признал все предъявленные обвинения и пошел на сделку со следствием, получив минимальное наказание из возможных. Другого фигуранта дела Спецстроя, экс-зама директора Спецстроя Александра Бурякова, суд ранее приговорит к четырем годам и девяти месяцам, назначив куда меньший штраф — всего 600 тысяч рублей.

Загорулько был взят под стражу в 2016 году в рамках расследования дела о масштабных хищениях при строительстве объектов Минобороны, напоминает «Национальная служба новостей». По данным следствия, бывшие руководители Спецстроя вступили в сговор с бизнесменами, начав строительство объектов по завышенным ценам, а разницу в расходах похищали и делили. Ущерб от преступных схем генералов и предпринимателей составил более 450 млн рублей.