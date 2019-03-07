Заксобрание Прикамья поддержало президентский законопроект об индексации пенсий

Депутатам пермского заксобрания удалось набрать кворум для голосования по законопроекту о «государственной социальной помощи». Рассмотрение инициативы прошло в рамках внеочередного заседания в четверг, 7 марта,
Депутаты поддержали федеральный законопроект по индексации пенсии россиян, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. По итогу голосования председатель социального комитета заксобрания Сергей Клепцин отметил, что законопроект позволит 10% пенсионеров в регионе получать социальную доплату и снимет ограничения по объему соцвыплат пенсионерам в виде прожиточного минимума, сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевого парламента.
Ранее «URA.RU» сообщало, что поздно вечером, 5 марта, руководители субъектов РФ получили из администрации президента указания провести 6—7 марта заседания региональных парламентов. В повестке фигурировал единственный пункт — о поддержке президентского федерального законопроекта, изменяющего порядок индексации пенсий. В четверг стало известно, что часть пермских депутатов уехала из города перед мартовскими выходными и не успеет вернуться к голосованию.