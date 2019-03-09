Историки показали фото дневника с «картой сокровищ» Третьего рейха

В записях говорится о тайниках в Силезии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Польско-германский исторический фонд Schlesische Brucke обнародовал фотографии личного дневника офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра. В записях описаны места, где нацисты прятали ценности во время отступления из Польши.

Дневник сообщает много подробностей о том, что происходило в конце Второй мировой войны в Силезии (долина реки Одра), а также содержит информацию, где отступающие войска Третьего рейха планировали скрывать свои трофеи, пояснила историк Йоанна Лампарска (Joanna Lamparska). «Но, по моему мнению, никаких сокровищ не будет найдено с помощью дневника», — отметила она.

В то же время по словам основателя фонда и бизнесмена Дариуса Франца Дцивиатека (Darius Franz Dziewiatek), одним из мест хранения трофеев Третьего рейха, согласно записям, является колодец в одном из дворцовых парков около польского города Ополе. Тайники также располагаются в пруду и подземной оранжерее другого дворцового ансамбля, уточнил глава фонда.

Nazi diary 'that reveals ELEVEN secret treasure hauls hidden across Poland - including 28 tonnes of gold and stolen art' https://t.co/Fx34yycgNF — Daily Mail Online (@MailOnline) 8 марта 2019 г.

Согласно записям в дневнике, 260 грузовиков с 28 тоннами золота, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства были спрятаны в 11 местах на территории Польши, напоминает RT. Записи офицера Третьего рейха долгое время хранились в масонской ложе, однако позже были переданы фонду Schlesische Brucke, уточняет агентство Nation News.