Силовики заинтересовались падением глыбы льда на детскую коляску в Екатеринбурге

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства падения глыбы льда на детскую коляску. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.
По данным прокуратуры, глыба льда упала с крыши дома на улице Куйбышева, когда молодая семья с коляской проходила возле здания. «По предварительным данным, отколовшимся осколком льда была повреждена коляска, а ребенок, находившийся в тот момент в коляске, не пострадал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Председателя ТСЖ, к которому относится жилой дом, вызвали в районную прокуратуру для дачи объяснений. Надзорное ведомство намерено установить сотрудника, ответственного за уборку кровли от снега. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.
По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, его могут привлечь к административной ответственности.