10 марта 2019
09 марта 2019

Силовики заинтересовались падением глыбы льда на детскую коляску в Екатеринбурге

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 11:36
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Уборка города от снега Курган, сосульки, снег на крыше
Председателя ТСЖ вызвали в районную прокуратуруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства падения глыбы льда на детскую коляску. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

По данным прокуратуры, глыба льда упала с крыши дома на улице Куйбышева, когда молодая семья с коляской проходила возле здания. «По предварительным данным, отколовшимся осколком льда была повреждена коляска, а ребенок, находившийся в тот момент в коляске, не пострадал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Председателя ТСЖ, к которому относится жилой дом, вызвали в районную прокуратуру для дачи объяснений. Надзорное ведомство намерено установить сотрудника, ответственного за уборку кровли от снега. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, его могут привлечь к административной ответственности.

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