Комитет Заксобрания Свердловской области по соцполитике не одобрил законопроект о помощи детям войны, разработанный фракцией КПРФ. Проект на заседании представил депутат-коммунист Александр Ладыгин, хотя изначально сделать это должен был первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев.
Ладыгин отметил, что более чем в 20 других регионах страны действуют специальные законодательные нормы для поддержки детей войны. В Свердловской области под эту категорию попадают 32 тысячи человек. «В стране, победившей фашизм, это поколение живет хуже, чем в государстве, проигравшем войну», — заявил Ладыгин. По его словам, такой «недосмотр» играет на руку «противникам» России.
В законопроекте коммунистов речь идет о поддержке в размере порядка 500 рублей. Эта сумма «не сделает погоды», но поспособствует улучшению моральной обстановки в обществе, считает Ладыгин. Предложение коммунистов раскритиковали члены комитета. Так, депутат Егор Шаламовских спросил коллегу, почему речь идет о сумме именно в 500 рублей, а не 600 или тысяче. «Лишь бы показать, что вы позаботились?» — задался он вопросом. Ладыгин ответил, что так можно «хотя бы напоследок» оказать помощь «уходящей категории» жителей страны.
Председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин отметил, что в представленном законопроекте непонятен критерий отбора лиц для оказания поддержки. Он также добавил, что юристы дали отрицательное заключение проекту. Теперь предложение КПРФ будет вынесено на пленарное заседание заксобрания, но с рекомендацией его отклонить.
Между тем в прошедшие выходные на заседании свердловского обкома КПРФ произошел скандал — несколько членов бюро забросали Ивачева партбилетами, заявив о выходе из партии. Они резко высказались в адрес политика и практически устроили драку. Было ли отсутствие Ивачева на сегодняшнем заседании связано с этим скандалом, неизвестно.