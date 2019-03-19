Назван бензин, который оставят в продаже на АЗС

В продаже останется только топливо класса «Евро-5» Фото: media.gazprom-neft.ru

В Минпромторге назвали бензин, который останется в продаже на автозаправочных станциях (АЗС) после ужесточения правил продажи топлива. В ведомстве разрешили продажу бензина и дизеля класса «Евро-5».

Жидкое топливо класса «Евро-5» станет единственным разрешенным к продаже на АЗС, пишет РБК. Топливо других экологических стандартов («Евро-4» и ниже) будут запрещены. Новые правила торговли в большей степени затронут независимые заправки, владельцы которых не имеют лицензий на месторождения в отличие от крупных нефтяных компаний.

Ранее Минпромторг подготовил изменения в правила продажи бензина и дизеля. Ведомство обяжет автозаправочные станции продавать только то топливо, которое отвечает обязательным требованиям ГОСТа. Согласно новым правилам, покупатели смогут проверить качество и точность налива бензина в бак автомобиля, а также получить от продавцов так называемый паспорт топлива.