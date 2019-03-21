СМИ сообщили о решении Медведева по переезду в «Москва-Сити»

Переезд российских чиновников в деловой центр «Москва-Сити» не затронет аппарат правительства и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в аппарате кабмина.
«Все по-прежнему будут работать в „Белом доме“», — приводит издание слова собеседника. По его мнению, переезд остальных чиновников в «Москва-Сити» позволит всем сотрудникам одного ведомства находиться рядом.
Ранее Дмитрий Медведев поручил подготовить программу переезда с целью оптимизации расходов, напоминает радиостанция «Эхо Москвы». Предполагается, что в деловом центре будут работать сотрудники Минэкономразвития и Минпромторга.