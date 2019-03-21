СМИ сообщили о решении Медведева по переезду в «Москва-Сити»

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 12:02
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Виды Москвы-Сити, москва-сити, деловой центр, небоскребы
Медведев останется работать в Белом домеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Переезд российских чиновников в деловой центр «Москва-Сити» не затронет аппарат правительства и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в аппарате кабмина.

«Все по-прежнему будут работать в „Белом доме“», — приводит издание слова собеседника. По его мнению, переезд остальных чиновников в «Москва-Сити» позволит всем сотрудникам одного ведомства находиться рядом.

Ранее Дмитрий Медведев поручил подготовить программу переезда с целью оптимизации расходов, напоминает радиостанция «Эхо Москвы». Предполагается, что в деловом центре будут работать сотрудники Минэкономразвития и Минпромторга.

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