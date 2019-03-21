На «Первом канале» сняли шоу о пермском ребенке, которого отчим в мороз выставил на балкон

Полиция ехала к замерзающему малышу полтора часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» обсудили историю пермского малыша, который был жестоко избит своим отчимом и выставлен на балкон в одном подгузнике. На морозе полуторогодовалый мальчик провел около двух часов. Инцидент произошел ночью 10 марта. Как рассказала соседка молодой семьи, она четыре раза звонила в полицию после того, как услышала шум из квартиры, где издевались над ребенком.

«Полиция ехала полтора часа. Полицейские спросили: „Где ребенок?“ А сосед ответил, что не знает», — рассказала соседка в эфире шоу. Полицейские нашли избитого ребенка на балконе и увезли его в больницу с сильными побоями и обморожением. В программе «Пусть говорят» также прозвучало, что мать ребенка вернулась домой утром в нетрезвом состоянии. В больницу к сыну она поехала только вечером.

Как ранее сообщало «URA.RU», поводом для избиения малыша стало его непослушание. «У ребенка живого места нет на лице», — сообщал портал «Вкурсе.ру». Сейчас в инциденте разбирается региональное СУ СКР.