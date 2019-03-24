В Челябинске на детской площадке во дворе дома № 8 на улице Корабельной около пяти часов вечера 24 марта произошла массовая драка. В выяснении отношений были задействованы полтора десятка мужчин. Об инциденте рассказал очевидец.
«Я крики услышал, выглянул в окно. По крикам понял, что кто-то кого-то назвал лицом нетрадиционной ориентации», — рассказал очевидец порталу 74.ru. На кадрах видеозаписи, сделанной мужчиной, видно, что некоторые участники драки после ударов даже не могли сами подняться, но скорую помощь им никто не вызывал. В итоге все конфликтующие разошлись сами.
В пресс-службе УМВД Челябинска рассказали, что в полицию поступило сообщение о драке на детской площадке. Однако, когда полицейские прибыли на место происшествия, там уже никого не было. Женщина, сообщившая об инциденте, отказалась разговаривать со стражами порядка. Сейчас полиция проводит проверку по данному происшествию.