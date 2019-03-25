Росгвардия проиграла суд осканадалившемуся поставщику продуктов

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 18:19
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Суд отклонил иск к крымскому комбинату «Дружба народов»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Рогвардии к крымскому мясокомбинату «Дружба народов» из-за поставки некачественных продуктов. В решении говорится, что компания заменила товар в установленный контрактом срок.

«Контролирующим органом [Федеральной антимонопольной службой — прим. ред.] установлено, что ответчиком поставлен, а истцом принят товар надлежащего качества в сроки, соответствующие условиям контракта. Также ответчиком не нарушены существенные условия контракта, касающиеся качества и сроков поставки товара», — цитирует ТАСС решение суда.

Иск был подан в январе 2018 года ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ». По версии Росгвардии, «Дружба народов» поставила товар, который хранился ненадлежащим образом.

Ранее сообщалось, что иск к «Дружбе народов» из-за поставок еды для Росгвардии также подало управление Россельхознадзора в Республике Коми. Заседание было назначено на 9 апреля.

Вопросы к крымскому комбинату были и у блогера Алексея Навального. Активист опубликовал расследование, в котором заявил, что после того, как компания стала единственным поставщиком для Росгвардии, силовое ведомство стало закупать продукты по завышенным ценам. В результате компания подала на Навального в суд и выиграла дело.

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