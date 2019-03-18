На скандального поставщика продуктов для Росгвардии подали в суд

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:09
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Заседание по делу назначено на 9 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление Россельхознадзора по республике Коми подало иск к мясокомбинату «Дружба народов» из-за нарушений при поставке продуктов для Росгвардии. Соответствующая информация была опубликована на сайте Арбитражного суда республики.

«Административным органом выявлены нарушения, повлекшие вынесение протокола об административном правонарушении», — значится в документах дела. Россельхознадзор требует наказать комбинат за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (статья 14.45 КоАП). О каких именно нарушениях идет речь, в документе не уточняется.

Арбитражный суд Коми принял заявление ведомства и возбудил производство по делу, а также постановил привлечь к процессу Росгвардию. Заседание по данному делу назначено на 9 апреля этого года.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов» о защите деловой репутации к основателю ФБК Алексею Навальному, напоминает RNS. В августе 2018 года мясокомбинат оказался в эпицентре скандала, когда ФБК опубликовал материал, обвиняющий Росгвардию в закупке продуктов мясокомбината «Дружба народов» по завышенным ценам.

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