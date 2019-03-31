Шведскую лыжницу, которую россиянка ударила палкой, затравили в соцсетях

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на травлю со стороны россиян. По ее словам, пользователи из России мстят ей в Instagram за инцидент с лыжницей Юлией Белоруковой, которую дисквалифицировали за удар по шведке палкой.
«После этого в моем инстаграме началась волна критики от русских», — приводит издание Sports.ru слова шведки. «Некоторые из комментаторов писали на английском, но большинство — на русском», — рассказала Карлссон. Она пояснила, что лыжники во время гонки могут случайно ударять друг друга палками. «Это просто совпадение, что Белорукова оказалась позади меня и попала под удар. Я не специально», — добавила шведская лыжница.
О ситуации также высказалась мать Фриды, Миа Карлссон. «К таким сообщениям в соцсетях нужно относиться с осторожностью», — заявила она. Мать спортсменки также отметила, что ее дочери «пока не стоит ехать в Россию».
Инцидент, напомним, произошел в четвертьфинале по коньковому спринту на Кубке мира в Квебеке. Российская лыжница якобы ударила соперницу из Швеции палкой. После этого Белорукову дисквалифицировали. Однако сборная России опротестовала такое решение: Карлссон не давала Белоруковой дорогу и первая ткнула россиянку палкой в лицо. Момент стычки лыжниц попал на видео.