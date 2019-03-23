Шведская спортсменка шла впереди Белоруковой и не давала ей пройти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская лыжница Юлия Белорукова ударила палкой свою соперницу из Швеции Фриду Карлссон. После этого спортсменку дисквалифицировали, автоматически определив ее на последнее место соревнований в четвертьфинале по коньковому спринту на Кубке мира в Квебеке.

«Россиянка Юлия Белорукова умышленно ударила палкой по палке шведки [Фриды Карлссон], за что была дисквалифицирована», — сообщает портал Sports.ru.

Сборная России уже опротестовала такое решение. По мнению главного тренера российской команды Маркус Крамер, причиной поступка Белоруковой могло быть поведение шведской лыжницы, которая не пускала ее вперед и дважды ткнула ей палкой в лицо. Отмечается, что после соревнований спортсменка из России быстро прошла через зону СМИ и отказалась отвечать на вопросы журналистов.

В полуфинал Белорукова не вышла бы и без наказания, поскольку в гонке за участие она заняла лишь шестое место, уточняет RT. Как уточняет агентство Nation News, все российские спортсмены отстали от своих соперников почти на минуту.

Ранее другой российский лыжник Сергей Устюгов ударил своего норвежского конкурента Йоханнеса Клэбо после полуфинального спринтерского забега в Австрии. Поведение Устюгова жестко раскритиковала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую называют «мамой российского лыжного спорта».