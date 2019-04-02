Против хулигана, разгромившего редакцию «Коммерсанта», возбудили уголовное дело

В редакции погромщик пил вино и оставил бутылку с отпечатками пальцев Фото: СКР по Свердловской области

В Следственном комитете возбудили уголовное дело против 46-летнего мужчины, который признался в нападении на редакцию газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге. Погром в редакции произошел в ночь на 1 апреля.

«Возбуждено уголовное дело по статье „умышленное повреждение чужого имущества“. За это ему грозит до пяти лет колонии», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что неизвестный проник в редакцию, устроил там погром, повредил компьютеры. По данным следствия, нападавший не является работником редакции, но, тем не менее, беспрепятственно прошел в помещение, защищенное железными дверьми. Мужчина знал, куда идет, а вот были ли у него знакомые в редакции, выясняется. Ущерб от его погрома составил 70 тысяч рублей. Дебошир отпущен домой под подписку о невыезде.