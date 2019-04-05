ЕСПЧ передал России иски 380 родственников жертв крушения Boeing над Донецком

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал России два коллективных иска от 380 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года. Информация об этом появилась на сайте суда.
Как говорится в документе, родственники и близкие жертв считают, что Россия прямо или косвенно ответственна за крушение самолета. Кроме того, Москва якобы не расследовала трагедию и не сотрудничала с другими организациями, которые выясняли причины крушения воздушного судна.
Крушение самолета Малайзийских авиалиний, как напоминает телеканал 360, произошло 17 июля 2014 года над Донецком. Лайнер выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. В результате трагедии погибли 298 человек.