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Пермяков рассмешил голый мужчина в центре города. «Кредит выплачен»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 14:09
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Кадр сделан на улице Мира«ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ» во «ВКонтакте»

Пермяков рассмешила фотография голого мужчины, идущего по городу. Снимки опубликовала группа «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ» во «ВКонтакте».

Кадр сделан на улице Мира. Мужчина идет абсолютно голый, только на ногах надеты носки и обувь. «Кредит выплачен», — пошутила Светлана Тельманова. «Сбербанку зато не должен больше», — добавила Елена Герасимова. «Главное ноги держать в тепле», — написала Марина Мальцева. «Может проспорил?» — предположил Выжил Винтернете. Некоторые пользователи посчитали, что снимок настоящий, а смонтированный при помощи фоторедактора. «Это Фотошоп, шаг не соответствует реальному действию человека в пространстве», — высказал свое мнение Андрей Носков.

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