Пермяков рассмешила фотография голого мужчины, идущего по городу. Снимки опубликовала группа «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ» во «ВКонтакте».
Кадр сделан на улице Мира. Мужчина идет абсолютно голый, только на ногах надеты носки и обувь. «Кредит выплачен», — пошутила Светлана Тельманова. «Сбербанку зато не должен больше», — добавила Елена Герасимова. «Главное ноги держать в тепле», — написала Марина Мальцева. «Может проспорил?» — предположил Выжил Винтернете. Некоторые пользователи посчитали, что снимок настоящий, а смонтированный при помощи фоторедактора. «Это Фотошоп, шаг не соответствует реальному действию человека в пространстве», — высказал свое мнение Андрей Носков.