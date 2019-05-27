Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил на дне рождения рок-музыканта Артура Беркута, спев с ним дуэтом на сцене. Поклонники журналиста оценили его вокальные данные и «зажигательные танцы» со стойкой микрофона.
Празднование проходило в одном из клубов Москвы. Губерниев вместе с Беркутом исполнили песню «О, мой мальчик» группы «Автограф», отмечает сайт «Подмосковье сегодня». «Спасибо блестящей публике за страстный прием! Это звездам нужен саундчек, профессионалы всегда отлично поют и танцуют!» — написал Губерниев на странице в Instagram после концерта.
Подписчиков комментатора поразила эмоциональность его выступления. «И зачем на „Евровидение“ Лазарева отправляли? Вот кого надо было!» — заявила j.v.g.28. «Дмитрий, где вы силы черпаете? Фигаро здесь, Фигаро там…» — восхитилась _k.u.d.r.i.a.v.t.s.e.v.a_. «Вы уникум! Энерджайзер», — отметила elena_chageeva.