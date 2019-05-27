Комментатор Губерниев зажег на сцене. «И зачем на „Евровидение“ Лазарева отправляли?» ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 20:26
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Дмитрий Губерниев. Встреча с фанатами. Тюмень. , губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев удивил толпу своим выступлениемФото: Николай Бастриков © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил на дне рождения рок-музыканта Артура Беркута, спев с ним дуэтом на сцене. Поклонники журналиста оценили его вокальные данные и «зажигательные танцы» со стойкой микрофона.

Празднование проходило в одном из клубов Москвы. Губерниев вместе с Беркутом исполнили песню «О, мой мальчик» группы «Автограф», отмечает сайт «Подмосковье сегодня». «Спасибо блестящей публике за страстный прием! Это звездам нужен саундчек, профессионалы всегда отлично поют и танцуют!» — написал Губерниев на странице в Instagram после концерта.

Подписчиков комментатора поразила эмоциональность его выступления. «И зачем на „Евровидение“ Лазарева отправляли? Вот кого надо было!» — заявила j.v.g.28. «Дмитрий, где вы силы черпаете? Фигаро здесь, Фигаро там…» — восхитилась _k.u.d.r.i.a.v.t.s.e.v.a_. «Вы уникум! Энерджайзер», — отметила elena_chageeva.

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С огромным удовольствием поздравил с днём рождения друга и легенду русского рока , солиста Автографа и Арии @archyberkut !!!!! Спасибо @glastonberryclub за теплоту и блестящей публике за страстный приём !!!!! Это звёздам нужен саундчек , профессионалы всегда отлично поют и танцуют !!!!! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #ишвецижнецинадудеигрец #рок #автограф #ария #беркут #живойзвук #песня #ковердейл #whitesnake #биатлонсдмитриемгуберниевым

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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