27 мая 2019

На Урале нашли самый большой за последние 30 лет изумруд. ФОТО

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 16:12
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Камень весом 1,6 кг был найден на глубине 260 метровФото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»

Крупнейший за последние 30 лет изумруд был обнаружен в Свердловской области. Камень весом 1,6 кг нашли на месторождении «Мариинский прииск» на глубине 260 метров.

«Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла, — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области. — По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории — „зеленый“, по сорту — к третьей, в связи с наличием природных трещин». Общая стоимость находки вместе с ранее добытой россыпью камней составит порядка 32 млн рублей.

Минерал с ровными гранями в слюдяной рубашке стал самым крупным за 30 лет. Камень большего веса — 2 кг — был найден на прииске в 1990 году. Прежде самым крупным в этом веке считалась находка 2018 года — камень весил 1540 граммов.

Мариинский прииск — предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Предприятие входит в структуру Ростеха. Ежегодно здесь добывают порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов, уточняет телеканал 360.

Минерал кристаллической формы продадут вместе с другими камнями за 32 млн рублей
Фото: пресс-служба АО «Мариинский прииск»

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