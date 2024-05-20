В Екатеринбурге школьник прыгнул с моста. Видео

20 мая 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Высота Макаровского моста 10,5 метров. Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге школьник прыгнул с Макаровского моста и зацепился за столб. Об этом сообщили очевидцы. «Парень прыгнул с моста на столб на Плотинке», — рассказал свидетель происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На видео парень, раздевшись до трусов, стоит на краю Макаровского моста и готовится к прыжку. Он прыгает, хватается за столб и скатывается по нему вниз, не получив никаких травм. Школьника никто не попытался остановить, а автор видео предположил, что парень «под чем-то». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге школьник прыгнул с Макаровского моста и зацепился за столб. Об этом сообщили очевидцы. «Парень прыгнул с моста на столб на Плотинке», — рассказал свидетель происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На видео парень, раздевшись до трусов, стоит на краю Макаровского моста и готовится к прыжку. Он прыгает, хватается за столб и скатывается по нему вниз, не получив никаких травм. Школьника никто не попытался остановить, а автор видео предположил, что парень «под чем-то».