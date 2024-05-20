В Екатеринбурге школьник прыгнул с моста. Видео

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Городские зарисовки. Екатеринбург, макаровский мост
Высота Макаровского моста 10,5 метров. Фото:

В Екатеринбурге школьник прыгнул с Макаровского моста и зацепился за столб. Об этом сообщили очевидцы.

«Парень прыгнул с моста на столб на Плотинке», — рассказал свидетель происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

На видео парень, раздевшись до трусов, стоит на краю Макаровского моста и готовится к прыжку. Он прыгает, хватается за столб и скатывается по нему вниз, не получив никаких травм. Школьника никто не попытался остановить, а автор видео предположил, что парень «под чем-то».

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В Екатеринбурге школьник прыгнул с Макаровского моста и зацепился за столб. Об этом сообщили очевидцы. «Парень прыгнул с моста на столб на Плотинке», — рассказал свидетель происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». На видео парень, раздевшись до трусов, стоит на краю Макаровского моста и готовится к прыжку. Он прыгает, хватается за столб и скатывается по нему вниз, не получив никаких травм. Школьника никто не попытался остановить, а автор видео предположил, что парень «под чем-то».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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