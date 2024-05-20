Высота Макаровского моста 10,5 метров.
В Екатеринбурге школьник прыгнул с Макаровского моста и зацепился за столб. Об этом сообщили очевидцы.
«Парень прыгнул с моста на столб на Плотинке», — рассказал свидетель происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».
На видео парень, раздевшись до трусов, стоит на краю Макаровского моста и готовится к прыжку. Он прыгает, хватается за столб и скатывается по нему вниз, не получив никаких травм. Школьника никто не попытался остановить, а автор видео предположил, что парень «под чем-то».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!