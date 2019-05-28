Администрация Перми мешает развиваться строительному рынку Пермского края, заявил «URA.RU» руководитель одного из ведущих застройщиков региона. Информацию из ежегодного доклада мэра Перми Дмитрия Самойлова о том, что темпы ввода жилья остаются на прежнем уровне и не сокращаются, собеседник агентства назвал игрой с цифрами.
«Депутат Алексей Демкин [директор строительной компании АО „ПЗСП“] спросил же Самойлова, как он планирует изменить отрицательную динамику строительства в Перми и выполнять указ [президента Владимира] Путина. А мэр заявил, что идет рост. Это не так. Объем многоквартирного жилья снижается, а властям удается сохранить показатели за счет постановки на учет индивидуальных домов», — пояснил собеседник агентства.
Мэр Перми в ответ Демкину пообещал увеличить количество площадок под строительство и намекнул, что объемы увеличатся за счет заказов от администрации для выполнения программы по расселению из ветхого и аварийного жилья. «У нас выделены колоссальные средства, и мы полны желания совместить эти два процесса: расселение и задействование бюджета под новую застройку», — заявил Самойлов.
Застройщики же считают, что администрации не нужно предпринимать никаких активных действий, чтобы улучшить ситуацию. «Лучше бы они ничего не делали, а просто не мешали работать. Рассматривали бы наши заявки в срок и действовали в рамках градостроительного кодекса», — пояснил источник «URA.RU».
Своим вопросом через главу администрации Демкин пытался достучаться до краевых властей, считает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Если минстрой не дает внятных ответов, то почему бы не получить их у мэра. Но в итоге получилось просто перекидывание камнями. Строители хотят работать и всеми возможными способами пытаются решить существующие проблемы», — пояснил Дмитрий Логинов.
«Когда этот вопрос задавался на комитете по экономическому развитию, замглавы администрации Ольга Немирова отметила, что сейчас строительный рынок в целом находится в стагнации», — пояснили агентству в пресс-службе администрации мэрии.