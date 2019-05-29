СМИ рассекретили «россиянку» из-за которой ушел в отставку вице-канцлер Австрии

Соблазнительницей оказалась студентка из Боснии Скрин

Роль россиянки в скандальном видео, которое стоило политической карьеры вице-канцлеру Австрии Хайнцу-Кристиану Штрахе, исполнила боснийская студентка, хорошо знающая русский язык. Как пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники, девушке платили 7 тысяч евро в сутки за роль племянницы олигарха из России.

Как указывает австрийское издание, операция по обольщению и компроментирующей съемке бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе была тщательно спланирована. Студентку подобрали в соответствии «со вкусами Штрахе», пишет Kronen Zeitung. «Видеозапись была подготовлена и сделана немецким детективом, венским адвокатом, студенткой и еще двумя экспертами в области слежки и безопасности», — указано в статье.

Помимо найма боснийской студентки, заинтересованная сторона заранее подобрала подготовленную виллу на Ибице, туда доставили алкоголь, который должен был «разговорить» политика. Известно, что компромат ряду политиков предложили за 1,5 млн евро, однако в итоге видеоматериал продали за 600 тысяч евро.

Сейчас организаторов постановочной съемки ищет полиция, пишет телеканал 360. Штрахе подал в отставку на фоне скандала вокруг публикации видеозаписи с его участием. На видео он обсуждает на Ибице с некой русскоговорящей женщиной возможность информподдержки избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами. В обмен политик пообещал открыть доступ к строительным госконтрактам в Австрии.

Ранее, в международный суд собиралась подать заявление на Kronen Zeitung телеведущая Лера Кудрявцева, которую австрийская пресса назвала участницей скандала на Ибице.