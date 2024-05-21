21 мая 2024

Президент Путин отметил челябинцев государственными наградами

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Президент РФ отметил заслуги челябинцев Фото:

Президент России Владимир Путин отметил четырех челябинцев государственными наградами. Приказ был опубликован 21 мая на портале правовой информации.

«Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации… Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени [отметить] заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальника государственно-правового управления правительства Челябинской области Ольгу Козлову», — говорится в документе №423, размещенном на правовом портале.

Медаль за заслуги в освоении атомной энергии президент вручил инженеру-технологу ФГУП ПО «Маяк» Владимиру Басилашвили и электросварщику ручной сварки ФГУП ПО «Маяк» Михаилу Овчинникову. Директор челябинской «Спортивной школы по танцевальному спорту «Вероника» Вероника Бутузова получила звание «Заслуженного работника физической культуры РФ».

В список выдающихся россиян, которых 21 мая отметил Путин, попали послы РФ в Израиле и Египте. Президент наградил их Орденами Почета. Кого еще отметил российский лидер — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин отметил четырех челябинцев государственными наградами. Приказ был опубликован 21 мая на портале правовой информации. «Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации… Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени [отметить] заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальника государственно-правового управления правительства Челябинской области Ольгу Козлову», — говорится в документе №423, размещенном на правовом портале. Медаль за заслуги в освоении атомной энергии президент вручил инженеру-технологу ФГУП ПО «Маяк» Владимиру Басилашвили и электросварщику ручной сварки ФГУП ПО «Маяк» Михаилу Овчинникову. Директор челябинской «Спортивной школы по танцевальному спорту «Вероника» Вероника Бутузова получила звание «Заслуженного работника физической культуры РФ». В список выдающихся россиян, которых 21 мая отметил Путин, попали послы РФ в Израиле и Египте. Президент наградил их Орденами Почета. Кого еще отметил российский лидер — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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