Президент Путин отметил челябинцев государственными наградами

Президент России Владимир Путин отметил четырех челябинцев государственными наградами. Приказ был опубликован 21 мая на портале правовой информации.
«Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации… Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени [отметить] заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальника государственно-правового управления правительства Челябинской области Ольгу Козлову», — говорится в
Медаль за заслуги в освоении атомной энергии президент вручил инженеру-технологу ФГУП ПО «Маяк» Владимиру Басилашвили и электросварщику ручной сварки ФГУП ПО «Маяк» Михаилу Овчинникову. Директор челябинской «Спортивной школы по танцевальному спорту «Вероника» Вероника Бутузова получила звание «Заслуженного работника физической культуры РФ».
В список выдающихся россиян, которых 21 мая отметил Путин, попали послы РФ в Израиле и Египте. Президент наградил их Орденами Почета. Кого еще отметил российский лидер — в материале URA.RU.
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