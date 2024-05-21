Фигурантам дела об убийстве семи человек под Херсоном грозят пожизненные сроки

22 мая 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Подозреваемых в убийстве ждет суровое наказание по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подозреваемым в убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области грозят пожизненные сроки. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105 статье УК „Убийство“, а также 167 статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“. Фигурантам грозят пожизненные сроки», — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Ранее двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев уже признались в преступлениях, совершенных ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв — два сотрудника правоохранительных органов и глава одного из поселков Любовь Тымчак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемым в убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области грозят пожизненные сроки. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105 статье УК „Убийство“, а также 167 статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“. Фигурантам грозят пожизненные сроки», — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Ранее двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев уже признались в преступлениях, совершенных ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв — два сотрудника правоохранительных органов и глава одного из поселков Любовь Тымчак.