21 мая 2024

Фигурантам дела об убийстве семи человек под Херсоном грозят пожизненные сроки

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Подозреваемых в убийстве ждет суровое наказание по решению суда Фото:

Подозреваемым в убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области грозят пожизненные сроки. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105 статье УК „Убийство“, а также 167 статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“. Фигурантам грозят пожизненные сроки», — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев уже признались в преступлениях, совершенных ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв — два сотрудника правоохранительных органов и глава одного из поселков Любовь Тымчак.

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Подозреваемым в убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области грозят пожизненные сроки. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. «Дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Подозреваемым предъявлены обвинения по 105 статье УК „Убийство“, а также 167 статье „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“. Фигурантам грозят пожизненные сроки», — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Ранее двух российских военных задержали по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев уже признались в преступлениях, совершенных ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Среди жертв — два сотрудника правоохранительных органов и глава одного из поселков Любовь Тымчак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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