«Коммерсант»: в РФ станет меньше рейсов на Дальний Восток

22 мая 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Льготные тарифы за аэронавигацию вводились в пандемию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Ранее регулятор установил для региона понижающий коэффициент. Об этом говорится в письме регулятора в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД), «Росавиация рассматривает вопрос „восстановления размеров“ ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов на Дальний Восток. В марте 2020 года Росавиация установила для региона понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной страны — 0,5», — указано в письме, с которым ознакомился « Коммерсант ». Источник в Минтрансе рассказал «Коммерсанту», что мера когда-то вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 миллиарда рублей. Сейчас в авиакомпаниях сообщают, что отмена льготных ставок отразится на стоимости билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток. В 2022 году ввели первый льготный каботажный рейс в направлении Петропавловска-Камчатского. Атомное судно «Атомфлота» (входит в «Росатом») «Севморпуть» доставило 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций на Дальний Восток. Переход занял 22 дня. Программа действовала в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Ранее регулятор установил для региона понижающий коэффициент. Об этом говорится в письме регулятора в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД), «Росавиация рассматривает вопрос „восстановления размеров“ ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов на Дальний Восток. В марте 2020 года Росавиация установила для региона понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной страны — 0,5», — указано в письме, с которым ознакомился «Коммерсант». Источник в Минтрансе рассказал «Коммерсанту», что мера когда-то вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 миллиарда рублей. Сейчас в авиакомпаниях сообщают, что отмена льготных ставок отразится на стоимости билетов и может привести к сокращению убыточных рейсов на Дальний Восток. В 2022 году ввели первый льготный каботажный рейс в направлении Петропавловска-Камчатского. Атомное судно «Атомфлота» (входит в «Росатом») «Севморпуть» доставило 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций на Дальний Восток. Переход занял 22 дня. Программа действовала в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути».