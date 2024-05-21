Стали известны новые детали крушения вертолета президента Ирана

22 мая 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

В полете вертолета президента Ирана были нормальные погодные условия (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси мог потерпеть крушение в условиях облачности, а не тумана. Об этом рассказал глава администрации президента Голам-Хоссейн Эсмаили, который был на борту одного из вертолетов, сопровождавших главу государства. «Это был не туман. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — передает агентство IRNA слова Эсмаили. Начались поиски президентского вертолета, с которым была потеряна связь, отметил Эсмаили. Он добавил, что погодные условия в полете были нормальными, но облачность была как раз в районе медного рудника Сунгун, где произошло крушение. Президент Ирана Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли в авиакатастрофе в Восточном Азербайджане. Подтверждение о гибели президента и его сопровождения последовало утром 20 мая от вице-президента Мохсена Мансури. Церемония прощания запланирована на 21 мая в Тебризе, после чего останки Раиси будут перевезены в его родной город Мешхед Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси мог потерпеть крушение в условиях облачности, а не тумана. Об этом рассказал глава администрации президента Голам-Хоссейн Эсмаили, который был на борту одного из вертолетов, сопровождавших главу государства. «Это был не туман. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — передает агентство IRNA слова Эсмаили. Начались поиски президентского вертолета, с которым была потеряна связь, отметил Эсмаили. Он добавил, что погодные условия в полете были нормальными, но облачность была как раз в районе медного рудника Сунгун, где произошло крушение. Президент Ирана Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли в авиакатастрофе в Восточном Азербайджане. Подтверждение о гибели президента и его сопровождения последовало утром 20 мая от вице-президента Мохсена Мансури. Церемония прощания запланирована на 21 мая в Тебризе, после чего останки Раиси будут перевезены в его родной город Мешхед