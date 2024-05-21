Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на Фицо

Обвинения в адрес России о причастности к покушению на словацкого премьер-министра Роберта Фицо - "приступ безумия". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради", — написала Захарова в своем telegram-канале. Захарова также выразила сарказм по поводу недостоверности обвинений, опубликованных в The Times, сравнив читать эту газету с риском для здравомыслия.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая, и, как сообщается, его жизни ничего не угрожает после операции. Подозреваемый в нападении, по информации словацких СМИ, — 71-летний писатель Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на убийство по политическим мотивам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.