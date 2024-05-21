«Ведомости»: экс-глава Минтранса РФ нашел новую работу

Бывший министр транспорта РФ Игорь Левитин нашел новую работу в транспортной группе Fesco. Об этом сообщили источники, близкие к транспортной сфере.
«Экс-глава Минтранса Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco и возможно в дальнейшем возглавит его. В Fesco не подтвердили и не опровергли информацию по кадровым изменениям», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Головной структурой компании является Дальневосточное морское пароходство.
Левитин был главой Минтранса с 2004-го по 2012 год. Затем его назначили помощником президента страны.
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