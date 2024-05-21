21 мая 2024

«Ведомости»: экс-глава Минтранса РФ нашел новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Левитин может перейти на работу в компанию Fesco Фото:

Бывший министр транспорта РФ Игорь Левитин нашел новую работу в транспортной группе Fesco. Об этом сообщили источники, близкие к транспортной сфере.

«Экс-глава Минтранса Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco и возможно в дальнейшем возглавит его. В Fesco не подтвердили и не опровергли информацию по кадровым изменениям», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Головной структурой компании является Дальневосточное морское пароходство.

Левитин был главой Минтранса с 2004-го по 2012 год. Затем его назначили помощником президента страны.

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Бывший министр транспорта РФ Игорь Левитин нашел новую работу в транспортной группе Fesco. Об этом сообщили источники, близкие к транспортной сфере. «Экс-глава Минтранса Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco и возможно в дальнейшем возглавит его. В Fesco не подтвердили и не опровергли информацию по кадровым изменениям», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Головной структурой компании является Дальневосточное морское пароходство. Левитин был главой Минтранса с 2004-го по 2012 год. Затем его назначили помощником президента страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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