«Ведомости»: экс-глава Минтранса РФ нашел новую работу

22 мая 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Левитин может перейти на работу в компанию Fesco Фото: Роман Наумов © URA.RU Бывший министр транспорта РФ Игорь Левитин нашел новую работу в транспортной группе Fesco. Об этом сообщили источники, близкие к транспортной сфере. «Экс-глава Минтранса Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco и возможно в дальнейшем возглавит его. В Fesco не подтвердили и не опровергли информацию по кадровым изменениям», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Головной структурой компании является Дальневосточное морское пароходство. Левитин был главой Минтранса с 2004-го по 2012 год. Затем его назначили помощником президента страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр транспорта РФ Игорь Левитин нашел новую работу в транспортной группе Fesco. Об этом сообщили источники, близкие к транспортной сфере. «Экс-глава Минтранса Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco и возможно в дальнейшем возглавит его. В Fesco не подтвердили и не опровергли информацию по кадровым изменениям», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Головной структурой компании является Дальневосточное морское пароходство. Левитин был главой Минтранса с 2004-го по 2012 год. Затем его назначили помощником президента страны.