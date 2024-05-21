Мишустину пожаловались на доминирование федеральных ритейлеров в регионах РФ

22 мая 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Эксперты опасаются доминирования федеральных ритейлеров в субъектах РФ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители поставщиков продовольствия направили письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором пожаловались на доминирование федеральных ритейлеров в регионах. В тексте письма говорится, что порог присутствия сетей на региональном рынке может быть повышен более, чем на 25%. «Повышение порога доминирования федеральных торговых сетей на региональном уровне негативно отразится на потребителях и экономике из-за сокращения ассортиментного предложения товаров местного производства. Это может привести к закрытию в субъектах РФ местных розничных точек торговли и поставщиков продовольствия», — передает РБК со ссылкой на письмо представителей палаты поставщиков межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка. По закону, если в регионе федеральная торговая сеть превысила порог присутствия на рынке в 25% процентов, то она не может открывать новые магазины. Однако недавно глава Тамбовской области Максим Егоров предложил повысить порог доминирования с 25 до 35%. В Минпромторге считают нецелесообразным распространять это повышение на всю страну, отмечает издание. Ранее правительство России разработало дополнительные меры для сдерживания цен на товары первой необходимости. Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары власти регионов смогут заключать соглашения с торговыми сетями. Возможность заключить такие соглашения носит добровольный характер. Власти регионов РФ сами вправе принимать решение о необходимости подобных договоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители поставщиков продовольствия направили письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором пожаловались на доминирование федеральных ритейлеров в регионах. В тексте письма говорится, что порог присутствия сетей на региональном рынке может быть повышен более, чем на 25%. «Повышение порога доминирования федеральных торговых сетей на региональном уровне негативно отразится на потребителях и экономике из-за сокращения ассортиментного предложения товаров местного производства. Это может привести к закрытию в субъектах РФ местных розничных точек торговли и поставщиков продовольствия», — передает РБК со ссылкой на письмо представителей палаты поставщиков межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка. По закону, если в регионе федеральная торговая сеть превысила порог присутствия на рынке в 25% процентов, то она не может открывать новые магазины. Однако недавно глава Тамбовской области Максим Егоров предложил повысить порог доминирования с 25 до 35%. В Минпромторге считают нецелесообразным распространять это повышение на всю страну, отмечает издание. Ранее правительство России разработало дополнительные меры для сдерживания цен на товары первой необходимости. Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары власти регионов смогут заключать соглашения с торговыми сетями. Возможность заключить такие соглашения носит добровольный характер. Власти регионов РФ сами вправе принимать решение о необходимости подобных договоров.