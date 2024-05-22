«Коммерсант» раскрыл судьбу шести губернаторов с истекающими полномочиями

«Коммерсант»: губернаторы с истекающими полномочиями будут участвовать в выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка на участие в выборах после конца срока не изменилась
Установка на участие в выборах после конца срока не изменилась Фото:

Установка на участие в выборах всех шести российских губернаторов с истекающими полномочиями не изменилась. Об этом заявил источник, близкий к администрации президента РФ.

«Установка на участие в выборах всех губернаторов с истекающими полномочиями не изменилась», — приводит данные источника газета "Коммерсант". Он отмечает, что проблемы есть лишь у некоторых губернаторов. По словам источников газеты в регионах, точный прогноз об участии нельзя дать только насчет губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, по словам источников «Коммерсанта», останется на своем посту. Глава Ингушетии, избранный парламентом, Махмуд-Али Калиматов уже получил аудиенцию у президента России Владимира Путина. Нынешнего губернатора Челябинской области Алексея Текслера региональная ячейка «Единой России» будет рекомендовать к переизбранию, сообщил источник газеты.

Ротации губернаторов в России оказались в «подмороженном состоянии». По словам экспертов, чтобы сохранить свои посты, главы регионов должны соответствовать ряду критериев.

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Установка на участие в выборах всех шести российских губернаторов с истекающими полномочиями не изменилась. Об этом заявил источник, близкий к администрации президента РФ. «Установка на участие в выборах всех губернаторов с истекающими полномочиями не изменилась», — приводит данные источника газета "Коммерсант". Он отмечает, что проблемы есть лишь у некоторых губернаторов. По словам источников газеты в регионах, точный прогноз об участии нельзя дать только насчет губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, губернатора Курганской области Вадима Шумкова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, по словам источников «Коммерсанта», останется на своем посту. Глава Ингушетии, избранный парламентом, Махмуд-Али Калиматов уже получил аудиенцию у президента России Владимира Путина. Нынешнего губернатора Челябинской области Алексея Текслера региональная ячейка «Единой России» будет рекомендовать к переизбранию, сообщил источник газеты. Ротации губернаторов в России оказались в «подмороженном состоянии». По словам экспертов, чтобы сохранить свои посты, главы регионов должны соответствовать ряду критериев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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