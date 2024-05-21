Постпредство РФ: ЕС превратили воровство в инструмент политики

Европейский союз превратил воровство в инструмент своей внешней политики, Об этом заявили в постпредстве РФ, реагируя на решение Совета ЕС о передаче Украине доходов от инвестирования замороженных российских активов.
"ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств... Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя", — передает РИА Новости слова представителя российской дипмиссии.
В постпредстве РФ при ЕС утверждают, что Евросоюзу все равно в последствии придется отдать конфискованные российские активы. Они подчеркивают, что это решение является беспрецедентным шагом и демонстрацией "европейских ценностей" и "порядка, основанного на правилах", которые западники пытаются насадить.
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